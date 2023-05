Arrestatieteam aanwezig na melding van huiselijk geweld in Den Bosch

Den Bosch - Een arrestatieteam is zaterdagavond opgeroepen na een melding van huiselijk geweld in de Waalstraat in Den Bosch. Er is ook een onderhandelaar aanwezig. Volgens een woordvoerder van de politie is er informatie dat er een vuurwapen aanwezig is in de woning.