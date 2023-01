Auto verliest wiel en veroorzaakt botsing op A59 bij Den Bosch, veel schade

DEN BOSCH - Twee auto's zijn in de nacht van zaterdag op zondag op elkaar gebotst op de A59 bij Den Bosch. Een automobilist verloor de macht over het stuur na het verliezen van een wiel. De A59 is voor bepaalde tijd afgesloten geweest vanaf knooppunt Empel richting Waalwijk.