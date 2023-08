Auto’s branden uit in Den Bosch, bewoners hoorden twee harde knallen

Fietsendie­ven slaan toe in stalling onder station Den Bosch: ‘Gemiddeld tien e-bikes per maand weg’

DEN BOSCH - Is het nog wel veilig om je (elektrische) fiets te stallen in de bewaakte fietsenstalling onder het station van Den Bosch? De raadsleden Joep Gersjes en Geert Verbruggen vragen zich dat serieus af. Wat is er aan de hand?