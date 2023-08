Binnenkort naar het ziekenhuis in Den Bosch? Patiëntenpas is niet meer geldig

Voor de rechter Politie vindt drugs in diepvries: ‘Agenten trokken lukraak kastjes open’, zegt advocaat

DEN BOSCH/ROSMALEN - Hebben agenten te maken met een man (53) die in drugs handelt vanuit zijn woning aan de Kleine Vliet in Rosmalen? En is de andere man die daar bewusteloos in de huiskamer ligt, bezweken door drugs die hij van de man kocht?