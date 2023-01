Bitterballen van rivierkreeftjes. HAS-studenten geven voorproefje op de toekomst

DEN BOSCH - Bitterballen van rivierkreeftjes, zeewierbouillon en chocoladepasta waar meelwormen, sprinkhanen en krekels in verwerkt zijn. 170 studenten van HAS Green Academy gaven tijdens de 15de editie van de ‘Food Experience’ een voorproefje op ons voedsel in de toekomst.

,,Ik ben de laatste maanden een beetje verliefd geworden op zeewier”, bekent Laura Welling (24) uit Breda die de opleiding ‘Food Innovation’ doet bij de HAS. ,,De wereldbevolking groeit. Er is steeds minder landbouwgrond door bijvoorbeeld verzilting of verwoestijning. Waarom kijken we dan niet naar de zee? Daar groeit volop lekkere groente zoals zeewier. Waarom eten we dat - behalve in de sushi uit Japan - niet in Nederland?

Welling pakt een potje met zeewier-bouillon. ,,Om gerechten zoals risotto te verrijken”, zegt ze. ,,De bouillon heeft een licht ziltige smaak. Ik heb wat bekendere smaken toegevoegd zoals ui, een pepertje en knoflook. Mensen denken dat wier naar een hap zand of zeewater smaakt. Ik probeer die vooroordelen een beetje omver te blazen. De mensen die de bouillon proeven zijn enthousiast. De toekomst is dichterbij dan we denken. Er is nog genoeg zeewier; oceanen vol. De passie voor eten? Nieuwe dingen proberen tijdens koken heb ik van mijn ouders meegekregen. Ik ben benieuwd wat ze van mijn zeewierbouillon vinden.”

‘Lastige periode’

Het thema van ‘HAS Food Experience 2023' is ‘We’re on Fire’. ,,We hebben na corona een boost gekregen”, beaamt docent ‘Food Innovation’ Marjolein Vlaardingenbroek uit Rosmalen. ,,Supertrots dat onze studenten hun werk in meer dan 100 projecten nu weer kunnen laten zien. Ze hebben het in de coronaperiode heel lastig gehad. Dat merkten we ook; motivatie- en concentratieproblemen. De durf om je werk te laten zien ontbrak ook. Studenten beginnen een project vaak vanuit hun passie of misschien vanuit frustratie. Daar gaan ze onderzoek naar doen. Zo ontwikkelen ze hun product en vooral ook zichzelf. Mooi om te zien.”

Lena Wabeke (20) uit Amsterdam bedacht bijvoorbeeld het concept ‘De Goede Vangst’ of ‘Een smakelijke plaag’. ,,Bitterballen van in dit geval rivierkreeftjes”, legt de student uit. ,,Ze zijn lekker om in een ragout als balletje op te eten. Het is begonnen in mijn achtertuin in Amsterdam. Dacht, wat doen deze beestjes in mijn sloot? Het blijkt dat deze kreeftjes slopers zijn van de biodiversiteit. Ze knippen met hun scharen waterplanten weg en maken het heel lastig voor andere dieren en planten. Ze smaakten heel lekker. Toen dacht ik: deze invasieve plaag moeten we gewoon opeten en toen heb ik deze bitterbal gecreëerd. Op en top een Nederlands product. We willen met ‘De Goede Vangst’ in de toekomst meer ‘plagen’ aanpakken, zoals de Canadese Gans bijvoorbeeld. Of dat ook een bitterbal wordt weet ik nog niet.”

De rivierkreeft-bitterballen vinden bij de bezoekers gretig aftrek. Binnen een mum van tijd is het bordje leeg. ,,Een beetje pittige smaak, maar ze zijn echt heerlijk”, zegt een van de mensen die een bal heeft geproefd. Kennelijk zien meer mensen iets in de bitterballen want Wabeke wint de publieksprijs.

Chocopasta met insecten wint ook

Fleur van Loon (23) uit Panningen pakt bij de Food Experience met ‘Friendly’s; een gezonde biologische chocopasta met meelwormen, sprinkhanen en krekels één van de vijf ‘FoodManShip’ Awards. ,, Door die insecten zitten er genoeg eiwitten in de pasta”, legt ze uit. ,,De pasta is bedoeld voor kinderen van zes tot en met tien jaar. De insecten zijn als het ware verstopt in de chocoladepasta. Je proeft ze ook niet op je boterham of pannenkoek.”

Thailand

,,Hoe ik op het idee kom? Ik heb ooit tijdens een vakantie in Thailand gefrituurde insecten geproefd. Het smaakte een beetje naar frietjes. Waarom in Thailand wel en niet in Europa? In de toekomst gaan we allemaal insecten eten”, weet ze. ,,Ons vlees wordt te duur. Insecten zijn zelfs een oplossing voor de honger in de wereld. Het taboe moet er alleen nog af.”