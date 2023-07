Bossche hondenbaasjes willen meer actie van gemeente zien tegen ‘verschrikkelijk kruipers’

Dit veranderde er (tot nu toe) in 2023 in het Bossche horecale­ven: van veganis­tisch restaurant tot wijnbar

DEN BOSCH - Het einde van een tijdperk: Yvonne en William van der Heijden stoppen na 27 jaar met ‘hun’ Mazzeltoff aan de Leeghwaterlaan in het Bossche Paleiskwartier. Eigenaren (en zaken) die het net zolang volhouden liggen in Den Bosch niet voor het oprapen. Tientallen zaken in en rond de binnenstad zijn dit jaar vertrokken, van eigenaar veranderd of juist nieuw.