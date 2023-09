Bossche Stadswinkel is open: 'We willen de huiskamer van de binnenstad zijn'

Niet altijd kommer en kwel bij commer­ciële huisarts: ‘Na een operatie bellen we op: hoe gaat het met je?’

DEN BOSCH - Patiënten die geen huisarts aan de lijn krijgen, geen afspraak kunnen maken of in vakantietijd voor een dichte deur staan. Het regent klachten bij commerciële huisartspraktijken als Co-Med en Centric Health. Dat het ook anders kan, bewijst Fonkelzorg. Wat is hun geheim?