Bestellen we ons drankje voortaan in het Engels op de Bossche terrassen?

met video + update Gewonde bij woning­brand in Den Bosch, twee huizen lopen grote schade op: ‘Buurman stond op slippers buiten’

DEN BOSCH - Bij een woningbrand in Den Bosch is in de nacht van donderdag op vrijdag een 37-jarige man gewond geraakt. De brand aan De Kabouters sloeg uit naar een bovenwoning, die daardoor ook veel schade opliep.