De Stad van Hendrik Kadmaerubun: ‘Tina Turner in Den Bosch, dat was een mooie tijd!’

Jetse Batelaan van Theater Artemis: ‘Kunst als plek voor kinderen om te leren omgaan met angst’

DEN BOSCH - Jetse Batelaan ontregelt, lapt theaterwetten aan zijn laars en neemt kinderen serieus. Tien jaar is hij nu artistiek leider van Theater Artemis in Den Bosch. ,,Kinderen leren om niet bang te zijn in werelden die ze niet begrijpen. Dat is een belangrijke rol voor de kunst.”