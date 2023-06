Den Bosch wil ook ’stille’ burgers horen over toekomst zorg: ‘Het moet sowieso anders’

Madeleine van Toorenburg gaat voor CDA naar Eerste Kamer en stopt als gedeputeer­de in Limburg

DEN BOSCH/ROSMALEN - Madeleine van Toorenburg uit Rosmalen gaat voor het CDA de Eerste Kamer in. Dinsdag bleek dat het CDA geen vijf maar zes zetels in de senaat krijgt. De 55-jarige Van Toorenburg gaat die plaats innemen en stopt als gedeputeerde in Limburg.