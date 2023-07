Gezellig: dit is er in Den Bosch te doen tijdens Burendag 2023

FC Den Bosch speelt eindelijk voor publiek, maar laat zich in slotfase foppen door FC Dordrecht

FC Den Bosch is een dubbel oefenweekend vanavond begonnen met een nederlaag tegen FC Dordrecht. De ploeg van Tomasz Kaczmarek, die nog wacht nog op de eerste overwinning in de oefencampagne, ging door goals in de slotfase met 2-0 onderuit. Zaterdag heeft FC Den Bosch al de gelegenheid om revanche te nemen, dan wordt (besloten) geoefend tegen Go Ahead Eagles.