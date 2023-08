Deze leuke dingen doe je dit weekend in Den Bosch

Bestuurder rijdt onder invloed van alcohol en drugs op de A2: cocaïne zat nog onder zijn neus

BOXTEL/VUGHT - Een man is onder invloed van alcohol en drugs aangehouden op de A2 omdat onnodig links reed. Toen de politie hem in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 00.30 uur passeerde zagen ze dat hij ook een elektronisch apparaat in zijn handen.