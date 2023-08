Dit zijn de vijf opties voor de gevaarlijke ‘mammoetbus’ in centrum Den Bosch

Bewoners vakantiewo­nin­gen Vinkel klagen over mislopen energietoe­slag, ‘Libéma weigert die aan te vragen’

VINKEL/DEN BOSCH - Joop Willems kan er niet over uit. Net als de bewoners van ruim honderd andere woningen op vakantiepark Dierenbos in Vinkel baalt hij ervan dat zij de energietoeslagen van het Rijk mislopen. ,,Het gaat om bijna 2000 euro per chalet.”