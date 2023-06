Eerste DeltaFest op Tramkade grotendeels gratis. Wil je meer, dan koop je een polsbandje

De droogte bedreigt zijn moestuin en zijn stad, maar Robbert Lauret schiet te hulp

DEN BOSCH - Van dichtbij ziet Robbert Lauret hoe de droogte al het groen in Brabant bedreigt, van zijn eigen Bossche moestuin tot een landgoed in Sint-Michielsgestel. Hij geeft tips om tuin, plantsoen en park groen te houden. Haast is geboden, ziet hij tijdens een fietstocht door Den Bosch. ,,Het is lastig om optimistisch te blijven.”