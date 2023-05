Eindelijk vinden circusartiesten onderdak in Den Bosch, in een pand van 9 meter hoog

Charisma (30) leefde van de voedsel­bank, knokte zich naar de universi­teit én helpt nu andere studenten zoals zij

VUGHT - Ze groeide op in Vught in een onstabiel gezin dat leefde van de voedselbank. Toch lukte het Charisma Hehakaya - als eerste van het gezin - om te gaan studeren. Ze schopte het zelfs tot universitair docent en hoopt binnenkort te promoveren. Maar strijdt tegelijkertijd ook voor gelijke kansen in het onderwijs.