Extra service bij Bossche bloedbank: donor kan zich nu ook laten testen op suiker en cholesterol

Deuren van kantoorvak­han­del Van Dijk & Van Hees in Den Bosch gaan na 116 jaar dicht

DEN BOSCH - ,,Je kunt hier terecht voor 30.000 artikelen. Ik verkoop alleen geen bloemkool”, zegt Peter Emmen (70) over de producten in zijn kantoorvakhandel Van Dijk & Van Hees in Den Bosch. De zaak gaat op 1 mei voorgoed dicht.