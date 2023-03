Flink veel activiteiten op Internationale Vrouwendag

De sportschool, Huis73, Gebouw Jan, Bij Katrien, Bank van Leening: het zijn zo maar een aantal deelnemende partijen aan de Internationale Vrouwendag in Den Bosch. Maandag is er al een tentoonstelling gestart in Huis73 rondom Frida Kahlo. Op woensdag opent Minoux de dag bij de Verkadefabriek met een gezamenlijk ontbijt, een gesproken pamflet en een korte filmvertoning. Ook is er een Festival Feminine bij Bij Katrien en organiseert Farent Buurtteam Zuid in de Brede Bossche School Nieuw Zuid een multiculturele modeshow en beauty workshop.