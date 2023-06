Geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel, duurt de hele ochtend

COLUMN Het laatste restje zuurstof in een gouden ei vol gelukszoe­kers doet mij vrijwel niets

De verfilming van Tim Krabbés boek Het gouden ei heb ik zeker vijf keer gezien. Het verhaal en de sfeer zijn voor mij, 35 jaar na verschijning, nog steeds even beklemmend als toen. Het gaat over een man die er werkelijk alles voor over heeft om erachter te komen wat zijn ontvoerde vrouw is overkomen.