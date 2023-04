Geen treinen tussen Oss en Den Bosch door aanrijding

Bram zit op het speciaal onderwijs en werkt in een magazijn van een modehuis: 'Hij heeft zich binnen de kortste keren onmisbaar gemaakt’

DEN BOSCH – Hij is enthousiast, leergierig en staat als het moet ook op zondag klaar. En toch zijn er nog bedrijven die aarzelen om jongeren als Bram Lagarde (17) in dienst te nemen. Een speciale beurs voor het speciaal onderwijs in Den Bosch moet daar nu een einde aan maken.