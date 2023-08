Voormalig SS-ter­rein in Vught maakt indruk tijdens zeldzame rondlei­ding: ‘Mijn vader heeft hier gebouwen gemetseld’

VUGHT – Het is een uniek stukje oorlogserfgoed: het voormalige SS-terrein op de Van Brederodekazerne in Vught. Alleen tijdens de zomervakantie vinden er enkele rondleidingen plaats. En die zijn dan razendsnel volgeboekt. ,,Vrije toegang zou geweldig zijn, maar is op dit moment niet mogelijk.”