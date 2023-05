Gezellige Zaken schotelt meer voor dan scroppino en ossenhaaspuntjes

Film ‘Kampong Lunetten’ te zien in Speeldoos Vught

VUGHT - De première van de film 'Kampong Lunetten’ vond 1 april plaats bij het Vughts Museum in een overvolle DePetrus. Donderdag 8 en vrijdag 9 juni is de documentaire te zien in theater De Speeldoos aan de Vliertstraat in Vught.