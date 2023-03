Handen uit de mouwen tijdens de Landelijke Opschoondag: ‘De recherche heeft een goeie aan ons’

„Wie lust een plakje cake bij de koffie of thee?”, vraagt Janneke Wissmann van de Vughtse vrijwilligersorganisatie Waste Watchers aan een tiental prikkers, gestoken in een door de gemeente gesponsorde hesje. Ze weet wel dat werken op een lege maag niet direct de voorkeur verdient.

Een puzzelstukje van een misdaad

In brasserie Onder Ons aan het Moleneindplein is ook nog tijd voor een praatje. Dat gaat gepaard met het ophalen van enkele markante herinneringen. „Het kan wel eens gebeuren dat je tijdens het verzamelen van afval iets ‘spannends’ aantreft. Binnen onze groep hebben we al een paar keer een puzzelstukje van een beroving of andere misdaad boven water gehaald. Bijvoorbeeld door de vondst van een leeg geldkistje of een valse nummerplaat”, lepelt Wissmann op. „Politie en recherche hebben een goeie aan ons.”

Kort voordat iedereen aanstalten maakt om onder lenteachtige condities aan het werk te gaan, arriveert Dorine Blankers. In haar ogen schuilt een triomfantelijke blik. „Ik ben alvast begonnen. Kijk, onderweg naar hier heb ik al flink wat troep verzameld. Nee, nog geen schokkende dingen tegengekomen.”

In De Buitenpepers hebben de Peperprikkers hun mouwen opgestroopt. Sharon Hoeven en David Hilgersom hebben zojuist een bijzondere vangst gedaan: een handgedraaide runderrookworst, gerookt op beukenhout. De verpakking geeft aan dat de houdbaarheidsdatum voorlopig nog niet in zicht is. „Wat moeten we nou hiermee?”, stelt Hoeven zichzelf de vraag. ‘Gewoon’ weggooien is een optie, maar is dat geen voedselverspilling? Wat te denken van een extraatje voor de hond of het huisvarken?

Quote Hoe langer je bezig bent met opruimen, hoe fanatieker je wordt. Het is bijna verslavend David Hilgersom

„Raar maar waar: hoe langer je bezig bent met opruimen, hoe fanatieker je wordt. Het is bijna verslavend”, weet Hilgersom. Christianne Groeneveld stuit naast een karrenvracht aan lege wodkaflessen op een mysterieuze rugzak; opnieuw ‘voer’ voor politie en recherche.

Even later in De Kuil, tussen de Vijfde en Zesde Buitenpepers, wacht Adriana Hernández alle vrijwilligers op met onder meer worstenbroodjes. Gabbie van der Kroef, de coördinator van de plaatselijke schoonmaakactie, kijkt tevreden terug op het verloop van de ochtend: „De wijk, die dit jaar een halve eeuw bestaat, ziet er weer fris en fruitig uit.”

Statiegeld op blikjes

In Bokhoven en de nabijgelegen uiterwaarden zijn ook vrijwilligers actief geweest. „Anders dan voorgaande jaren zijn we relatief weinig kleine plastic flesjes tegengekomen. Een ode aan het statiegeld. Per 1 april komt er statiegeld op blikjes. Als het goed is zien we die maatregel terug bij de volgende schoonmaakactie”, aldus medeorganisator Bart Peijnenburg.

De Maas Cleanup in De Koornwaard, een initiatief van WSV Neptunus, IVN, Natuurmomumenten en de gemeente, is eveneens een succes gebleken. „Liefst zeventig personen hebben meegedaan. Schrikbarend veel piepschuim aangetroffen, en ook nog tientallen lege boterkuipjes. Die zijn in juli 2021 in de Maas terechtgekomen, doordat een zuivelfabriek in België toen als gevolg van hoogwater was overstroomd. Tja, zwerfafval kent geen grenzen”, benadrukt boswachter Lianne Schröder.



