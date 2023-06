Heldere dag in Den Bosch

INTERVIEW Yvonne Lichtveld spreekt tijdens Keti Koti: ‘Wij waren de zwartjes, kwamen niet over de vloer bij witte leeftijds­ge­noot­jes’

DEN BOSCH - Haar moeder overleed dit jaar op 90-jarige leeftijd in Den Bosch. Gelukkig voerde Yvonne Lichtveld de afgelopen jaren veel gesprekken met haar. ,,Er was zoveel wat ik nog niet wist over haar roots als inheems Surinaamse. Zij kwam uit een zwijgcultuur. Ik ben juist mondiger geworden.”