Het trauma van haar overgrootouders tijdens WO II voelt Kelly nog, dat patroon wil ze nu doorbreken voor haar baby Lou

Connie doet emotionele oproep: ‘Breng bronzen boom van Franks graf alsje­blieft terug’

BOXTEL /VUGHT - Diefstal op begraafplaatsen komt niet heel vaak voor, maar Connie van Geffen kan er helaas over meepraten. Het bronzen boompje op het graf van haar man Frank op begraafplaats Munsel in Boxtel werd gestolen. Ook op begraafplaats St. Petrus in Vught sloegen dieven toe, daar werd koper gestolen.