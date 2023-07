Iets van plan op het Bossche Burgemeester Loeffplein? Doe een gooi naar 50.000 euro

Amsterdam­mer (17) aangehou­den voor betrokken­heid bij aanslag met explosief in Den Bosch

DEN BOSCH/AMSTERDAM - Een 17-jarige Amsterdammer is vrijdag aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een explosie in Den Bosch. Bij een woning aan de Zirkoon ontplofte afgelopen december een explosief, met een knal die in een groot deel van de wijk Hambaken te horen was.