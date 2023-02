In ’t Waoterrijk doet oud, maar vooral ook jong met de grote optocht mee

NULAND - Voorzichtig plakken Lobke en Job de ‘vlammetjes’ op de ‘brandende’ hoepel voor het ‘leeuwennummer’ in de optocht. In ‘t Droogdok, wordt gewerkt aan olifanten, jongleurs, zeebonken en meer voor de grote optocht die 19 februari in ‘t Waoterrijk te zien is.

,,Circus (Januz) is het thema in ’t Waoterrijk, maar dat hoeft niet in de optocht”, zegt minister Harold van Nistelrooij van Jeugdzaoken. ,,We willen variatie zien, geen tien clowns door de straten.”

Er heerst flinke bedrijvigheid in ‘t Droogdok oftewel de bouwhal van Nuland. Veel kinderen zijn met volwassenen aan het gazen, zagen, plakken of verven. ,,Soms zijn hier honderden kids actief”, weet minister Robert van Santvoort van Bouwzaoken. ,,Echt genieten vind ik.”

,,Samen bouwen in één hal en het carnaval op de basisschool zijn het vliegwiel voor carnaval in ’t Waoterrijk', aldus Van Santvoort. ,,Nuland telt met De Hoogakker één basisschool. De jongsten bouwen daar voor de kinderoptocht op vrijdag”, vult de andere minister aan. ,,Zo worden de allerkleinsten enthousiast. Stichting Waoterrijk probeert de jeugd op allerlei manieren bij het feest te betrekken.”

,,Ik begon ongeveer op mijn vijfde met bouwen”, schat Saar van Nistelrooij (12) in. ,,Verven en verkleden is leuk. Je doet ook nog eens mee met de échte optocht.” ,,Gezellig samen bouwen met je vriendinnen”, vult Isa van Doesburg (12) aan. ,,We maken een popcorn-kraam met een grote suikerspin. Er doen veel mensen uit het dorp met de optocht mee. We gaan niet naar Oeteldonk. Daar kennen we niemand.”

Volledig scherm Raf (rechts) en Rick zijn samen het hoofd van straks een 'vliegende' Janus aan het schilderen. © Roel van der Aa

Kanon met een zeebonk

Raf Lunenburg (11) verft het hoofd van ‘Zeebonk Janus’ die tijdens de optocht door een kanon wordt ‘afgeschoten’. ,,Het vonden we in groep acht het leukste idee. Jammer dat deze optocht de afgelopen jaren vanwege het virus niet kon. In Nuland hebben we afgelopen zomer nog wel het 55-jarig bestaan van ‘Waoterrijk’ gevierd. Dat was heel heet!”

,,Waoterrijk heeft een mooie optocht”, vindt Roy Maas; bouwer en vader van Sanne (11), Evi (9) en Tijn (7). ,,We leven hier naar carnaval toe. In de bouwhal ondersteunen we de kids met lassen bijvoorbeeld. Het is de bedoeling dat als ze wat ouder zijn blijven bouwen zodat de optocht in Nuland toekomst heeft.”

,,We zijn al vóór corona begonnen om onze kinderen meer bij het carnaval in ’t Waoterrijk te betrekken”, legt minister van Santvoort uit ,,De kids kunnen hier gratis aan de slag. De loods met 13 wagen en wagentjes vol. Een groot deel van de basisschool is hier bezig. Er wordt nooit gevochten of ruzie gemaakt. Integendeel: ze helpen elkaar.”

‘Bloedfanatiek’

,,Dat bouwen gaat tot na de basisschool door”, aldus minister Van Nistelrooij. ,,Die kids zijn bloedfanatiek. Tussen de 15 en 18 is wel een wat lastigere leeftijd weet ik ook uit ervaring. Jongeren hebben en krijgen dan van alles en nog wat te doen hè.”

Prins Jared d’n Uurste en adjudant Stijn komen kijken hoe de optocht langzaam gestalte krijgt. ,,Mooi dat de Nulandse jeugd weer volop aan het bouwen is”, aldus Stijn van Erp (26). ,,Dat bouwen heb ik vroeger ook gedaan. Zijn de bouwers in de hal in Oeteldonk aan het vergrijzen? Ik denk dat de saamhorigheid in een stad wat minder is dan in een dorp. Heel mooi dat het na een aantal jaren geen optocht overal weer kan.”