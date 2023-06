Instituut Verbeeten kan met nieuwe apparatuur sneller en nauwkeuriger bestralen: ‘Voorkomt onnodige schade’

Top of flop Fraaie staaltjes modefoto­gra­fie vermengen zich bij expositie in Het Noordbra­bants Museum

De tentoonstelling A Personal View on High Fashion & Street Style. Photographs from the Nicola Erni Collection. 1930s to Now geeft een uniek inkijkje in bijna honderd jaar haute couture- en straatmodefotografie. Van de supermodellen en de schoudervullingen tot de streetstyle looks op social media. Verslaggever Chris Korsten vroeg bezoekers wat ze ervan vonden.