Interactieve show met Pasen op de Parade Den Bosch

DEN BOSCH - Rosmalenaar Leroy S. (27), die in mei 2020 werd ontmaskerd als nepverpleger op de corona-afdeling van het Bossche Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), zwijgt maandag in de rechtbank over vijf overleden patiënten. In ieder geval één van hen zou ‘intensief door hem zijn behandeld’. Toen S. meer taken kreeg, zag hij geen uitweg: ,,Ik wist niet hoe ik het moest terugdraaien.” Het JBZ eist een schadevergoeding van bijna 5000 euro. Deskundigen zien een grote kans op herhaling.