JBZ: 24 mensen met corona in isolatie

Dat zegt een woordvoerder naar aanleiding van berichten dat het aantal coronapatienten in ziekenhuizen in Nederland fors is gestegen. Maandag werd bekend dat dit zelfs het hoogste niveau heeft bereikt sinds 19 oktober vorig jaar.

De stijging is volgens het RIM niet meteen te wijten aan de festiviteiten rond carnaval van twee weken geleden of aan Nederlanders die Covid hebben meegenomen als souvenir van hun wintersportvakantie. ,,We hebben al een tijdje te maken met een stijging van de cijfers”, vertelt woordvoerder Geert Westerhuis van het RIVM. ,,Dat zien we in het rioolwater en op de infectieradar.”