Jongeren nemen het voortouw bij Ramadan Cup in Den Bosch: ‘Een aardig niveau, dat zie je meteen’

Eerst vond vader Jo MMA te geweldda­dig, maar Lizzy Gevers heeft hem overtuigd: ‘Nu stuurt hij mijn filmpjes naar zijn judoleer­lin­gen’

Haar vader Jo heeft een grote naam in de judowereld en het idee was dat Lizzy hem zou volgen en de volgende Gevers-generatie in het judo zou voortzetten. Maar Lizzy Gevers (28) heeft andere plannen. Ze leeft haar Amerikaanse droom als veelbelovend MMA-vechter. ,,Ons pap moest wel even wennen.”