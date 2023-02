Kogels en handgranaten gevonden bij renovatie Kruithuis: ‘Het is nu écht een Kruithuis’

Hoe verder met het deelver­voer in Den Bosch, nu 400 scooters en fietsen van straat zijn gehaald?

DEN BOSCH - Tot en met vorige week donderdag kon je in Den Bosch nog kiezen uit 400 deelscooters van GO Sharing en Felyx en 200 deelfietsen van GO Sharing. Door het faillissement van GreenMo moet GO Sharing zijn voertuigen weghalen. Wat doet de gemeente eraan?

8 februari