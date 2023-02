Komt het Smakenrad weer naar Den Bosch toe? ‘Als het aan ons ligt wel’

In het Smakenrad kun je dineren op grote hoogte en eigenlijk was het de bedoeling dat in oktober vorig jaar het rad zou draaien op de parkeerplaats aan de Victorialaan. Daar kwam het volgens Verleg door omstandigheden niet van. Sindsdien heeft het rad in december kortstondig in Enschede gedraaid, maar daar ging het mis. 34 gasten zaten daar twee uur vast in het rad dat door een technische storing niet draaide.

Het rad dat aan de Victorialaan zou moeten gaan draaien, is groter dan we in Den Bosch gewend zijn. Het Smakenrad dat op de Pettelaarse Schans draaide, had 36 gondels tegenover de 45 gondels die het nieuwe rad heeft. Daarnaast is het ‘nieuwe’ rad 70 meter hoog, dat is 20 meter hoger dan de vorige.

Wat hem betreft gaan alle seinen daarna op groen om in mei, en het liefst tot in juni, het rad te laten draaien aan de Victorialaan dat door de gemeente is aangewezen als evenemententerrein. In het verleden draaide het op de Pettelaarse Schans, maar nu dus niet. ,,Het is in ieder geval in Den Bosch en dat is voor ons toch een thuisbasis", zegt Verleg. ,,Voor ons is dit de ideale plek om de draad weer op te pakken.”