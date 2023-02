Man opgepakt voor plaatsing granaat bij zonnestudio Den Bosch

Burgemeester Jack Mikkers sloot het pand vorig jaar zomer, omdat het ondersteunend was aan criminele activiteiten. Eigenaar is de voortvluchtige Bertie van D. De rechter veroordeelde hem onlangs tot acht jaar cel wegens betrokkenheid bij crystal methlaboratoriums. Volgens Mikkers zou Van D. de zonnestudio gebruiken om (drugs)geld wit te wassen.

Buurtbewoners hoorden op zaterdagochtend 9 juli bij het pand aan de Hildebrandstraat een harde knal. Gewaarschuwde agenten troffen een handgranaat aan . Het projectiel hing met tape vast hing aan een houten paneel waarmee het pand was dichtgetimmerd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie ruimde de handgranaat op. Een aantal bewoners moesten tijdelijk hun huis in de Hildebrandstraat verlaten.

In Bureau Brabant werden in december beelden getoond waarop te zien is dat een man om 03.30 uur een handgranaat aan de gevel van de zonnestudio hing. Daarna gooide hij iets brandends in de richting van de gevel en ging hij er vandoor. Even later volgde een ontploffing door zwaar vuurwerk. Daarna ging hij er met een scooter vandoor.