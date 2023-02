Mix van grote feesttent en ’t Kafeeke’ bij Den Driehoek in Vinkel terug tijdens carnaval

,,In 2022 ‘de kers op de taart’ in het dorp”, vindt bestuurslid Mark van der Lee van stichting Kafland. ,,Niet essentieel, maar na één jaar van grote waarde voor carnavalesk Vinkel. De jeugd blijft wat meer in het dorp. Dat was in 2022 ook niet moeilijk omdat toen in Vinkel zowat de enige optocht in de omgeving te zien was. Het was supergezellig met vele duizenden mensen van buiten. Geschiedenis; zoiets maken we hier nooit meer mee.”

In Vinkel oftewel EsKafland trok in 2022 wel een optocht onder een strakblauwe hemel door de straten.

De grote tent werd volgens eigenaar Patrick van de Ven van Den Driehoek in eerste instantie geplaatst om meer afstand te houden vanwege corona. ,,Het bleek toen al dat (jonge) carnavalsvierders langer samen hun feestje vierden. Minder of korter in Oeteldonk waren inderdaad.”

Van der Lee: ,,We merkten vóór het virus al dat onze jongeren Oeteldonk hebben gevonden. Helemaal niet erg. Maar we zien graag dat ze hun feestje ook in Kafland vieren. De tent bleek een uitkomst. De jongeren tussen de 18 en 25 jaar zagen dat er in Vinkel ook weer iets leuks te doen was. Er is maar één basisschool in Vinkel. De jeugd kent elkaar. Een soort van reünie? Zou je kunnen zeggen, ja.”

,,Een tent heeft voor onze jongeren meer aantrekkingskracht dan een zaal. Het was en bleef hier vorig jaar alle dagen tijdens de carnaval ‘mooi druk’, aldus Van de Ven. ,,Niet stampvol, maar voor ieder wat wils. Ook met de muziek. Niet dat rampestampen, maar Nederlandstalige feestmuziek, elke avond een live-artiest en een deejay.”

,,Het mes snijdt aan twee kanten”, gaat Van der Lee verder. ,,Je moet elkaar overeind houden in een dorp als Vinkel. Den Driehoek ondersteunt het carnaval in het dorp. Ik vind dat je dan als stichting iets voor de ondernemer moet doen. We organiseren als stichting Kafland elke dag iets leuks in de tent. Jong en oud komen aan hun trekken.”

‘Het dak eraf’

Er treden tijdens de carnavalsdagen ook allerlei artiesten op. Eigenaar van de Ven drukt op enkele knoppen van de muziekcomputer in Den Driehoek Even later schalt ‘De Engelbewaarder’ van Marco Schuitmaker door het café. ,,Hij treedt carnavalszondag op in onze feesttent. Het dak gaat er dan figuurlijk weer af”, voorspelt hij.