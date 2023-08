Modekoning Addy van den Krommenacker mist aandacht voor zijn jurken: ‘Waarom alleen als het tegenzit?’

Binnenkort naar het ziekenhuis in Den Bosch? Patiënten­pas is niet meer geldig

DEN BOSCH - De patiëntenpas in het Jeroen Bosch Ziekenhuis is binnenkort niet meer geldig. Wie een afspraak heeft in het ziekenhuis moet zich vanaf 16 oktober aanmelden met een officieel identiteitsbewijs. Ouderenbond en cliëntenraad houden de vinger aan de pols.