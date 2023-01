Nog 65 appartementen van de 158 te huur in Amadeiro: ‘In de laatste maanden kan het snel gaan’

Don Bolsius redde het niet bij FC Den Bosch, maar bloeit op in het Andere Italië: ‘Ik had een schone lei nodig’

ANDRIA/BISCEGLIE - Onbegrepen in Den Bosch. Opgebloeid in Andria. Don Bolsius (24) uit Rosmalen heeft zijn carrière gered bij een voetbalclub die bijna niemand kent. Van Stadion De Vliert naar Stadio Degli Ulivi diep in Italië. En ja: dat is alles wat u zich erbij voorstelt, en nog wel een beetje meer.

