Nu te zien: Den Bosch met amper een kroeg en spelen op straat

Lastig zo’n rolstoel of stoornis, handig zo’n ‘Harrie’ die je helpt op de werkvloer: ‘Kijk wat mensen wél kunnen’

DEN BOSCH - Of je nou in een rolstoel zit, doof bent of autisme hebt, ook dan kún je werken. Nu er amper personeel te vinden is, komen steeds meer werkgevers uit bij mensen met zo’n arbeidsbeperking. Die hebben dan wel begeleiding nodig. Daarvoor is de Harrie-training.