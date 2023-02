Oeteldonk is vol, gemeente: 'Kom niet naar de binnenstad!’

In ’t Waoterrijk doet oud, maar vooral ook jong met de grote optocht mee

NULAND - Voorzichtig plakken Lobke en Job de ‘vlammetjes’ op de ‘brandende’ hoepel voor het ‘leeuwennummer’ in de optocht. In ‘t Droogdok, wordt gewerkt aan olifanten, jongleurs, zeebonken en meer voor de grote optocht die 19 februari in ‘t Waoterrijk te zien is.