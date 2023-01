Oeteldonkse Hots-Knots-Rit bereikt eindstreep: ‘We konden geen opvolgers vinden’

Nieuwe ‘Italiaan’ in Hinthamer­straat: kazen, verse pasta’s, belegde broodjes en afhaalmaal­tij­den

DEN BOSCH - ,,Alleen dat pand rechts naast het stadhuis is smaller dan dit’’, zegt Erika Sterkenburg over het pand aan de Bossche Hinthamerstraat 37 waarvan zij eigenaar is. Na een anderhalf jaar durende verbouwing is daar onlangs een nieuwe zaak geopend: Foresta del Duca (Hertogelijk bos).

26 januari