Plotseling verdwenen. Waarom is lindeboom naast vergiftigde boom weg? Raadslid wil weten hoe het zit

Supervrij­wil­li­ger OJC Rosmalen overleden: ‘Hij bewaarde de contribu­tie in de vrieskist’

ROSMALEN - In Rosmalen is Theo van der Wijst afgelopen vrijdag op 87-jarige leeftijd overleden. Van het innen van de contributie tot het publiceren van alle uitslagen: niks was deze ‘supervrijwilliger’ te gek voor zijn geliefde OJC.