Raadslid niet vervolgd voor stappen met pony Chrisje in Den Bosch

Deze Bossche­naar trekt ons het liefst uit de file het bos in: ‘Tijdens corona lukte het wel’

DEN BOSCH - Massaal zochten we de bossen op tijdens de corona-uitbraak. Dat zouden we volhouden, wisten we zeker. En nu: we staan weer in de file en hebben het ouderwets te druk. Bosschenaar Joost van Pagee gooide wel het roer om en werd natuurcoach. ,,In het bos voel ik me werkelijk vrij.”