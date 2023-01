Relschoppers van FC Den Bosch - TOP Oss veroordeeld tot taak- en voorwaardelijke celstraffen

De mannen werden aangehouden nadat zij in september vorig jaar tijdens de voetbalwedstrijd tussen FC Den Bosch en TOP Oss onder meer hekken in het voetbalstadion vernielden. Ook werd geweld gebruikt tegen de politie, beveiligers en stewards. Volgens de rechtbank hadden de mannen een aandeel in de rellen. Behalve de taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen werd aan alle verdachten een stadionverbod van een of twee jaar opgelegd.

Camerabeelden

De politie hield ter plekke al verschillende verdachten aan, een verdachte meldde zich na de rellen op het politiebureau en de overige relschoppers werden later met hulp van camerabeelden opgespoord. Het Openbaar Ministerie bracht maandag en dinsdag 15 verdachten (van 19 tot en met 37 jaar) voor de politierechter.

Een 31-jarige verdachte uit Den Bosch die al eens eerder is veroordeeld voor voetbalgeweld krijgt de hoogste straf. Volgens de rechtbank had hij ‘een zeer actieve rol’. . Hij haalde stenen los, gooide deze naar de ME en hij hitste andere verdachten op.

De politierechter veroordeelt hem tot een voorwaardelijke celstraf van 6 weken en een taakstraf van 200 uur. Hij is bereid om een voorgeschreven gedragstraining te volgen. Dat legt de rechtbank hem ook op. Daarnaast krijgt hij een stadionverbod voor stadion De Vliert voor 2 jaar.

Kritiek op ME

Een 29-jarige verdachte uit Den Bosch liet maandag tijdens de rechtszitting weten dat hij zich na afloop van de wedstrijd niet kon vinden in de werkwijze van de ME. Op het moment dat zijn oom werd geslagen door een van de aanwezige ME’ers, werd de verdachte boos en besloot hij een steen te gooien. De rechtbank is van oordeel dat dit niet de plaats was om zijn ongenoegen tegen de ME te uiten.

De Bosschenaar krijgt een voorwaardelijke celstraf van 6 weken en een taakstraf van 100 uur. Daarnaast krijgt hij een stadionverbod van één jaar voor stadion De Vliert.

De andere verdachten krijgen voorwaardelijke celstraffen tot 6 weken en taakstraffen variërend van 80 tot 160 uur. Alle verdachten krijgen stadionverboden van 1 of 2 jaar. Vijf FC Den Bosch-supporters moeten naast de cel- en taakstraffen, een gedragstraining volgen gericht op voetbalgeweld.



