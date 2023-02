Schade van trillingen bij bouw theater valt mee, verwacht Den Bosch

indebuurt Nostalgie: hier in Den Bosch bewonder je Titanic op het witte doek

I’m the king of the world! Bijna iedereen heeft ‘m wel gezien, Titanic. In 1997 kwam deze filmklassieker met Leonardo DiCaprio en Kate Winslet uit. Goed nieuws voor de liefhebbers: binnenkort bekijk je Titanic opnieuw in de bioscoop, zo ook in Den Bosch.

2 februari