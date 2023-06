Streep door massale verkoop sociale huurwoningen in Den Bosch: ‘We vinden het niet meer verantwoord’

Aan poep en pies van vee zit voor velen een luchtje; ‘Dat moet anders, want mest wordt het bruine goud’

DEN BOSCH - Het is even wennen, maar volgens de rekenmeesters is er binnen enkele jaren geen sprake meer van een mestoverschot, maar juist van een tekort. De beeldvorming over poep en pies van vee moet drastisch bijgesteld, vinden provincie en boeren.