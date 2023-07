Theaterfestival Boulevard 2023: Alle info op een rij

Stapels met kratten in de binnenstad voor Theaterfes­ti­val Boulevard: ‘Ze zijn hufter­proof’

DEN BOSCH - Bij het station in Den Bosch staat sinds woensdagochtend een toren van drie houten aardappelkratten. Het is de bedoeling dat er in totaal elf van deze bouwsels in de binnenstad en het Zuiderpark komen te staan.