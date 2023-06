Treinen tussen Den Bosch en Boxtel rijden na uren weer

Rechter fluit Den Bosch terug: sluiting drugspand ‘onvoldoen­de gemoti­veerd’

DEN BOSCH - De bestuursrechter maakt in een uitspraak korte metten met het besluit van de Bossche burgemeester Jack Mikkers om een bedrijfspand waar minder dan een kilo softdrugs is gevonden een jaar lang sluiten. Ook de gemeente geeft inmiddels toe dat ‘twaalf maanden te lang’ is.