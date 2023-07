Vakken vullen voor nieuwe Albert Heijn in Rosmalen: ‘Na weemoed zin in nieuwe zaak’

Update Top van boom breekt af door storm en blokkeert weg bij Vught, tak schiet door dak van auto in Tilburg

VUGHT/TILBURG - Storm Poly zorgt woensdagochtend ook in Brabant voor overlast. Zo is op de Esschebaan bij Vught de top van een boom op de weg gevallen. De takken en dikke stam blokkeerden de weg, waardoor de brandweer in actie moest komen. En ook in Tilburg was het raak: daar schoot de tak van een boom door het dak van een auto. Vanwege de storm is in Brabant code geel afgegeven.