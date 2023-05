Verbouwing computerwinkel in Hinthamerstraat duurt extra lang door historische bijzonderheden

Bossche­naar die een motoragent omver reed krijgt 10 maanden jeugddeten­tie en 3 jaar rijontzeg­ging

DEN BOSCH - Een Bosschenaar (23) die een motoragent in zijn woonplaats omver reed, is woensdag door het Bossche gerechtshof veroordeeld tot 10 maanden jeugddetentie en 3 jaar rijontzegging. Een Bossche medeverdachte (24) is vrijgesproken.