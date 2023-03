Verdachte die handgranaat heeft achtergelaten bij Bossche zonnestudio is bekende van politie

Daria (35) vluchtte voor Russische bommen naar Tilburg: ‘Mijn toekomst ligt hier en dat wilde ik niet’

DEN BOSCH/TILBURG - 24 februari 2022. Rusland valt Oekraïne binnen. Daria Korobova rent met haar gezin hun huis uit terwijl de bommen inslaan. De Oekraïense secretaresse van Ton van den Hurk vlucht de schuilkelder in. En de honorair consul van Oekraïne in Nederland? Die gaat, vanuit Den Bosch, op zijn eigen manier de strijd aan. ,,Dit is een oorlog die Rusland uiteindelijk gaat verliezen.”