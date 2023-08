Vergeleken met Tilburg is kermis klein, maar...: ‘Vergis je niet, Den Bosch telt echt wel mee als kermisstad’

update Bossche politiek eist actie nadat stadsbus opnieuw ongeluk veroor­zaakt: ‘De veiligheid van onze inwoners is in het geding’

DEN BOSCH - Twee dagen nadat een bus in het Bossche centrum een abri vernielde, is een andere bus verderop tegen het pand van chocolaterie Coco and Sebas gebotst. Zorgen over 'gevaarlijke’ bussen in de binnenstad nemen zo verder toe.